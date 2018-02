Tobaksfirma vil dominere markedet: Det er vigtigt at sælge cigaretter på de trendy barer

Den franske slalomløber Mathieu Faivre, der privat danner par med den amerikanske stjerne Mikaela Shiffrin, er blevet sendt hjem fra OL af disciplinære årsager. Faivre sluttede som nr. 7 i storslalom, og det er på grund af bemærkninger, han kom med efter løbet, den franske OL-ledelse har taget beslutningen om at sende den 26-årige slalomløber hjem i utide. »Hvis I vidste, hvad jeg mener om det franske kollektiv. Jeg er her kun for at køre for mig selv. Resultatet er til at brække sig over«, var noget af det, Faivre sagde til franske journalister, da han blev spurgt om resultatet, der blandt andet betød bronze til landsmanden Alexis Pinturault. Faivre har siden på Facebook undskyldt, og han skriver blandt andet, det ikke var hans mening at vise disrespekt for andre. »Jeg er ekstremt stolt over at repræsentere mit land og vil gerne takke dem, der har gjort det muligt«, skriver Faivre blandt andet.

Tyskland holder meget godt snor i Norge i toppen af medaljetabellen, og medvirkende til det er Johannes Rydzek, der vandt guld i nordisk kombineret. Konkurrencen, der består af skihop og langrend, bliver afviklet på en dag, og ikke nok med at Rydzek vamdt, det blev tysk på de tre første pladser. Fabian Riessle vandt sølv og Eric Frenzedl bronze.

Martin Fourcade blev den første atlet til at tage tre guldmedaljer ved legene i Pyeongchang. Det gjorde han, da Frankrig vandt mixedstafetten, der omfatter 2x6 km for kvinder og 2x7,5 for herrernes vedkommende. Norge kom ind på 2. pladsen og fik dermed sølv, mens Italien tog sig af bronzen.

Vinterlegene er blevet ramt af den tredje dopingsag. Denne gang er det den slovenske ishockey-spiller Ziga Jeglic, der er testet positiv. Ifølge en pressemeddelelse fra den Internationale Sportsdomstol, CAS, er Jeglic tetset positiv for fenoterol, og han er suspenderet med øjeblikkelig virkning. Slovenen har nu 24 timer til at forlade den olympiske by, og en straf vil blive udmålt senere.