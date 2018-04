Børnemeditation, kropsscanning og vejrtrækningsøvelser: Forældre flytter mindfulness ind i børneværelserne

Sådan mediterer du med dit barn

1 Begynd med korte meditationer og øg tiden, efterhånden som barnet vænner sig til det.

2 Du skal selv meditere, hvis du vil have dit barn til at meditere. Børn gør, hvad vi gør, og ikke hvad vi siger.

3 Mediter sammen med dit barn. Læs helst selv meditationerne højt. Hvis du bruger indlæste meditationer, så lyt til dem sammen med dit barn.

4 Forhold dig kritisk. Ikke alle udbydere af meditation og mindfulness er lige gode for dig og dit barn eller har en relevant baggrund. Læs eller lyt altid til dine børns meditationer selv først. Det, du kan lide og stå inde for, er formentlig også rart for dit barn.

5 Vær rolig og vælg et tidspunkt, hvor du har tid til at være nærværende. Din energi smitter.

6. Tving ikke barnet. Hvis barnet ikke har lyst, så prøv igen senere. Lad bogen eller cd’en liggende fremme, så barnet måske selv tager initiativ til at prøve.

7. Tal med barnet om meditationen bagefter. Hjælp barnet til at reflektere over de tanker og følelser, der dukker op.

Kilde: Dansk Center for Mindfulness og Gitte Winter Graugaard

