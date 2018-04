Vores kultur har ændret sig: Danskernes forbrug af alkohol er i frit fald Langt færre danskere end tidligere drikker mere end de officielle genstandsgrænser, viser nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. De tider er forbi, hvor der selv på hospitalerne blev serveret Gammel Dansk til rundstykket. Vores kultur har ændret sig. Vi vil være mere effektive, og det er svært morgenen efter tung druk, forklarer alkoholekspert.

Da Morten Grønbæk arbejdede som læge på Hvidovre Hospital i sidste årtusinde, blev der hyppigt drukket alkohol i arbejdstiden. Ingen rynkede et øjenbryn, selv om de våde varer blev skyllet ned på en offentlig institution, der ret beset har som sin centrale opgave at gøre syge danskere raske.

»Ved fødselsdage blev der serveret Gammel Dansk til morgenmaden, og det var helt normalt at drikke en bajer til frokost. De vaner er praktisk taget væk nu«, siger alkoholeksperten, der er direktør i Statens Institut for Folkesundhed.

Udviklingen kan aflæses direkte i Den Nationale Sundhedsprofil for 2017, som Sundhedsstyrelsen udgav for en måned siden. Danskernes forbrug af alkohol er gennem en årrække styrtdykket. Uanset hvor i talmaterialet du peger lommelygten hen, er det samme tendens, der springer i øjnene. Vi drikker mindre og mindre.

Vores kultur har ændret sig

Omkring 180.000 danskere er i undersøgelsen blevet stillet en række spørgsmål, og mest tydeligt er faldet i andelen af befolkningen, der drikker over Sundhedsstyrelsens såkaldte højrisikogrænse på 21 genstande om ugen for mænd og 14 for kvinder. Mens 10,6 procent drak mere end grænsen i 2010, var tallet i 2017 helt nede på 6,9. Det svarer til et fald på 35 procent eller en god tredjedel. Ser man på lavrisikogrænsen, der er 14 genstande for mænd og 7 for kvinder, er billedet det samme. Andelen, der skyller mere ned end den grænse, er i perioden faldet fra 24,3 til 17,6 procent.

»Den er en positiv udvikling, som udtrykker, at der er sket en ændring af vores kultur omkring alkohol. Vi kan samtidig se, at det registrerede forbrug af alkohol er faldet fra cirka 12 til 11 liter inden for fire-fem år. Forbruget er i vidt omfang flyttet fra arbejdsplads og dagligdag til sen aften og weekend«, siger Morten Grønbæk.

Politiken skriver om tallene i anledning af en ny undersøgelse, som slår fast, at selv et lille forbrug af alkohol kan være farligt. Så snart du drikker mere end otte genstande om ugen, stiger risikoen betragteligt for at dø for tidligt og for at få en række hjerte-kar-sygdomme. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift The Lancet og bygger på data om knap 600.000 personer fra 19 vestlige lande.

Den nye viden adskiller sig fra den hidtidige viden om, at et jævnligt indtag af lidt alkohol beskytter mod netop sygdomme i kredsløb og hjerte. Men det gælder ifølge studiet kun for blodprop i hjertet, mens andre lidelser som blodprop i hjernen, åreforkalkning og hjertesvigt hyppigere rammer mennesker, der drikker. Sundhedsstyrelsen vil nu se nærmere på den ny forskning og vurdere, om den skal give anledning til at justere de danske genstandsgrænser.

Vi vil gerne være mere effektive

Ifølge Morten Grønbæk mangler der solid viden om, hvad der har været katalysator for ændringen i danskernes forhold til alkohol de senere år. Men han peger selv på, at der blandt mange danskere har spredt sig et ønske om at være mere effektive i deres liv. Vi vil simpelthen nå mere – og det er svært at stå op klokken syv dagen efter en druktur og være sammen med sin familie.

»Samtidig er der flere, som slet ikke drikker alkohol. Det har faktisk en betydning for resten af middagsselskabet, hvis én deltager holder sig fra øl og vin. Det spreder sig på den måde, at resten af gæsterne drikker mindre, end de ellers havde gjort«, siger han.

Hver ottende har således slet ikke drukket en dråbe alkohol inden for det seneste år.