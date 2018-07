Sjællandske regioner sagde nej tak til at gå sammen med tilfredse jyder

Han ser kun to mulige grunde til at sige nej. Den ene er, at en region har et meget velfungerende system. Den anden er, at man »ikke tør have optionen liggende, fordi det så vil være for let at skifte«.

»Hvis der er konflikter og problemer med det, man har, så kan man jo bruge optionen, og så bliver det sværere at styre for regionen, og det ønsker man ikke. Jeg kan godt forstå, at de handler sådan, men det er ikke rationelt«, siger Søren Lauesen.

Normal kutyme

Ideen om at tilbyde andre regioner en option er da heller ikke fremmed for de to sjællandske regioner. Da de i 2012 skulle sende Sundhedsplatformen i udbud, fik de tre jysk-fynske regioner tilbudt en option på samme måde. Alle sagde ja.

I januar 2017 havde Region Syddanmark derfor mulighed for at vælge Sundhedsplatformen uden at gå i udbud. Det undlod regionen.

»Optioner har den egenskab, at man kun har mulighed for at købe præcist det, som den bagvedliggende kontrakt omfatter. Det er dermed take it or leave it. Og da vi ønskede en mere smal løsning, valgte vi at gå i udbud, siger regionens it-direktør, Morten Lundgaard.

Han informerede de andre regioners it-direktører og tilbød dem en option.

»Det er normal kutyme, når der er tale om større kliniske systemer, at man tilbyder de andre en option om at kunne koble sig på senere. Det er en venlig gestus, og det sker ofte. Vi havde fået en option på Sundhedsplatformen, og det er klart, at vi ville gerne levere samme venlighed over for de andre regioner«.

It-direktørerne mødes jævnligt i et it-samarbejdsforum, RSI, under Danske Regioner. Her deltager også Danske Regioners vicedirektør, Tommy Kjelsgaard.

»Der er en dialog, hver gang der er større udbud, hvor regionerne spørger, om de andre har lyst til at få denne mulighed for at være med. Det har den fordel, at det vil være billigere for regionen, hvis man kan undgå at gå i udbud selv. Det tiltaler regionerne, for det er et meget stort arbejde at gå i udbud, og det vil man gerne undgå. Leverandørerne er også interesseret i at få flere med, og der er fordele for regionerne i at samarbejde«.

Region Hovedstaden oplyser, at de to regioner sagde nej, uden at sagen var forelagt politikerne.