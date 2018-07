Dansk Erhverv: Det skal være kriminelt for unge under 18 år at købe cigaretter

Hvis man som ung går ind i en butik og forsøger at købe en pakke cigaretter, er butikspersonalet forpligtet til at spørge om dokumentation for, at man er over 18 år. Det sikrer det allerede eksisterende salgsforbud.

Men det er ikke nok, lyder det fra arbejdsgiver- og interesseorganisationen Dansk Erhverv, der nu foreslår, at det skal være kriminelt for unge under 18 at købe tobak.

»Vi tænker, at et købsforbud kan supplere det eksisterende salgsforbud. Med forslaget tiltænker vi ikke at kriminalisere mindreårige - det er i højere grad et forsøg på at hjælpe mindreårige og sende et signal til dem om, at vi vil ikke have, at I ryger, og at rygning er et nydelsesmiddel, der er forbeholdt voksne og ikke børn«, siger Tine Marie Andersen, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Organisationen har ikke nogen forhåbninger om, at et eventuelt købsforbud vil få unge til at stoppe med at ryge, men at det som tiltag kan indgå i en flerstrenget løsning. Omvendt har Tine Marie Andersen en stærk forhåbning om, at et købsforbud vil kunne hjælpe forældre, der ikke ønsker, at deres børn ryger.

Jeg ved ikke, om man så har tænkt sig, at der skal prioriteres politi eller lignende, mens hvis ikke det sker, gør det jo ingen forskel Niels Them Kjær, Kræftens Bekæmpelse

Dansk Erhverv har ikke noget bud på en konkret størrelse på en bøde for at købe cigaretter, og heller ikke kontrollen med de unge købere eller håndhævelsen af forbud og straf har organisationen en plan for.

»Vi er ikke så fokuserede på straf. Det må de politiske beslutningstagere vurdere. Der skal være en konsekvens, men vi har ikke lagt os fast på, om bødetaksten skal være 250 eller 500 kr.«, siger Tine Marie Andersen fra Dansk Erhverv.

Købmænd: Vi skal jo allerede kontrollere id

Hos De Samvirkende Købmænd, der er medlem af Dansk Erhverv, er man åben over for forslaget. Faktisk kom købmandsorganisationen selv med et stort set identisk forslag i foråret. Dog mener administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd, John Wagner, at forslaget langt hen ad vejen udelukkende vil have signalværdi.

»Vi skal jo allerede kontrollere id, så hvis Pernille kommer og vil købe, og vi er i tvivl om alderen, skal hun jo vise, at hun er over 18. Så situationen, hvor et købsforbud vil komme i spil, vil jo kun opstå, hvis en person har fremvist falsk id, og vi sælger i god tro«, siger John Wagner, og understreger, at han har svært ved at se, at butikkerne skal kunne håndhæve et købsforbud:

»Jeg har svært ved at se, at butikken skal anmelde, for butikken kan jo ikke sælge til nogen og bagefter sige: ’hov, hov - det må du ikke’. For butikken skulle jo have spurgt om id«. Dog påpeger han, at et købsforbud vil kunne sende to signaler: at ulovlig salg af tobak ikke kun er butikkens ansvar, men også de unges, samt signalet om, at de unge ikke skal begynde at ryge, før de er fyldt 18 år.

Så de vil gøre de unge kriminelle? Det går jeg ikke umiddelbart ind for May-Britt Kattrup, sundhedsordfører i Liberal Alliance

I Kræftens Bekæmpelse er man overordnet positivt indstillet i forhold til de signaler, et købsforbud vil sende. Men hvis det skal have nogen reel effekt, skal der følge »aktiv kontrol« med, så der er en egentlig risiko for at blive sanktioneret for tobakskøb som mindreårig.

»Jeg ved ikke, om man så har tænkt sig, at der skal prioriteres politi eller lignende, mens hvis ikke det sker, gør det jo ingen forskel. Man kan lave en parallel til trafikken: hvis ikke der var risiko for fartbøder, hvorfor skulle vi så ikke trykke lidt hårdere på speederen?«, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse. Han peger i stedet på, at det mest effektive virkemiddel vil være at sætte prisen på cigaretter op, fordi de unge »ikke er særlig købestærke«.