Fakta: Her er hovedpunkterne i regeringens plan for psykiatrien En ny psykiatriplan skal sikre en bedre behandling af borgere med psykiske lidelser. Planen blev præsenteret i dag af regeringen.

Regeringen har med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen (V) offentliggjort sin 69 sider lange plan for psykiatrien under titlen »Vi løfter i fællesskab«.

Ambitionen er, at borgere med psykiske lidelser skal ligestilles med borgere med fysiske lidelser. De 43 initiativer er samlet under seks indsatsområder:

1. Flere skal gribes med en tidligere og lettilgængelig indsats. For at få fat i børn og unge med psykiske vanskeligheder hurtigt skal der sættes gang i en indsats, der går på tværs af undervisnings-, social- og sundhedsområdet. Der skal ske en kulturændring, hvor patienter og pårørende inddrages bedre.

2. Personalets kompetencer skal styrkes og bruges bedre. Der mangler blandt andet speciallæger i psykiatri, og regeringen vil med relevante parter drøfte, hvordan rekrutteringen kan forbedres. Specialpsykologer skal i højere grad i spil.

3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien skal være bedre til gavn for mennesker med psykiske problemer. Kommunerne skal være bedre til at hjælpe patienter, der ud over deres sygdom har sociale problemer, misbrug m.m.

4. De mest syge patienter skal have en bedre og mere intensiv behandling. Der oprettes nye intensive afsnit i voksenpsykiatrien, og nye specialiserede teams i børne- og ungdomspsykiatrien skal rykke ud og hjælpe patienterne. Samarbejdet mellem sundhedssektoren og politiet skal også styrkes, så politiet ikke står alene i situationer med psykotiske og måske meget aggressive, psykisk syge borgere.

5. Bedre sammenhæng i borgerens behandlingsforløb. Alt for mange patienter oplever, at de bliver kastebold mellem flere instanser. Regioner og kommuner skal arbejde bedre sammen om patienterne, især når de bliver udskrevet. Der skal også mere fokus på mennesker, der både har en psykisk sygdom og et misbrug.

6. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder. Der afsættes penge til at understøtte forskning samt udvikle og udbrede nye viden og indføre nye vidensbaserede metoder - for eksempel teknologiske behandlingsmetoder.