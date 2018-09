Nyhedsanalyse: Nu står det mere klart, hvorfor Løkke roste en mand fra det parti, der vil vippe ham af pinden Regeringens psykiatriplan sætter spot på børn og unge samt de svært syge patienter, der bliver indlagt igen og igen. Ifølge statsministeren skal planen ses i lyset af et paradoks.

FOR ABONNENTER

Under bagende sol på årets folkemøde på Bornholm spærrede mange øjnene op, da Lars Løkke Rasmussen (V) brugte en betragtelig del af sin tale på at rose sin forgænger, Poul Nyrup Rasmussen (S). Her stod statsministeren med højest et år til næste folketingsvalg og talte varmt og længe om en mand fra det parti, der vil vippe ham af pinden.