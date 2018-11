Ny fejl i Sundhedsplatformen kan have ført til 446 fejldoseringer af medicin Fejl i Sundhedsplatformen kan have ramt alle typer af medicin. Tidligere var kun paracetamol omfattet.

Tidligere på måneden kom det frem, at it-systemet Sundhedsplatformen, som bliver brugt i Region Hovedstaden og Region Sjælland, har udskrevet forkerte doser medicin til patienterne.

Og nu rammer endnu en sag det udskældte it-system. Det skriver DR P4 København.

Denne gang har en it-fejl ført til 446 mulige fejldoseringer i Region Hovedstaden og Sjælland, som man kigger nærmere på.

Det meddelte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på regionsrådsmødet i Region Hovedstaden tirsdag aften.

Og sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, Preben Cramon, som også er leder for det team, der lige nu undersøger fejldoseringerne, bekræfter over for DR P4 København sagen.

Fejlen skyldes en automatisk funktion i Sundhedsplatformen, som skal sørge for, at patienten får udskrevet så få tabletter som muligt. Problemet er, at Sundhedsplatformen ikke nødvendigvis tager højde for den styrkeforskel, der er på tabletterne.

Det betyder, at en patient risikerer at få udskrevet færre tabletter, men stærkere dosis, end det var meningen.

»Den her funktion, som sikrer, at patienterne skal tage færrest mulige tabletter, har lavet lidt ulykker i forhold til udvalgte ordinationer«, siger Preben Cramon til DR P4 København.

Han forklarer desuden, at den funktion, der var skyld i fejlen, nu er taget ud af systemet.

Fejlen kom første gang frem i september, hvor flere end 3000 patienter måtte undersøges for, om de var blevet overdoseret med lægemidlet paracetamol på grund af fejlen.

Alle typer kan være ramt af fejl

Den nye fejl, som er afledt af den første, omfatter også andet medicin.

»I princippet kan det være alle typer af medicin, der er ramt af det her«, siger Preben Cramon.

Derfor skal flere patienter nu kontaktes. Der er tale om ambulante patienter, det vil sige patienter, der ikke er indlagt på hospitalet.

Preben Cramon bekræfter over for Ritzau, at flere patienter i øjeblikket kan sidde med en forkert dosis.

»Vi må tage fat om hver enkelt af de her ordinationer for at se, om der er en risiko, for at en patient har fået for meget eller for lidt af et givent præparat«.

»Er der en fejl, så stopper vi ordinationen og kontakter umiddelbart patienten«, siger han.

Han vil ikke afvise, at der kan findes flere fejl i Sundhedsplatformen.

»Vi mødtes med it-afdelingen i går (tirsdag, red.) spurgte ind til, om der er andre steder, fejlen kan forekomme«.

»Det mente de ikke umiddelbart kunne være tilfældet. Men vi har selvfølgelig bedt dem om at gennemtjekke, om der kunne være andre hjørner i det her«, siger han.

Jacob Rosenberg, der er overlæge på Herlev Hospital og medlem af regionsrådet for Liberal Alliance, kalder det rystende:

»Jeg synes, det er dybt bekymrende. Der er ikke styr på Sundhedsplatformen generelt, og specielt ikke med medicinmodulet«.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til DR P4 København, at de er blevet orienteret om sagen og nu følger den tæt.

ritzau