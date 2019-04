Er fire timer dagligt på skærme for meget: Drenge gamer og især piger er afhængige af sociale medier

40 procent af pigerne og 24 procent af drengene har ofte brugt sociale medier til at glemme negative følelser, mens hver 10. i 9. klasse har løjet om, hvor meget tid de bruger på sociale medier eller skændtes med deres forældre om deres skærmbrug.

»Det er foruroligende mange, der er udfordret af deres onlineliv på sociale medier. Vi skal huske, at det ikke er alle, men godt nok en ret stor del af de 15-årige«, siger Mette Rasmussen.

Lektor og formand for Medierådet Anne Mette Thorhauge mener, at vi skal være varsomme med at gøre al skærmtid til et problem.

»4 timer kan være mange ting. Fra fuldstændig passivt tidsspilde, hvor du kun glor på celebrities, over relevant interaktiv kommunikation med gode venner og familie til fordybelse i en hobby«, siger hun.

Anne Mette Thorhauge understreger, at computerspil for drengene og sociale medier for pigerne er »en vigtig måde« at holde kontakt med vennerne på.

»Så det er ikke skærmen i sig selv, der er issue’et, men brugen. Det skal vi forstå, før vi siger, om det er sundt eller usundt med mange timers brug. Handler det om angst for ikke at være til stede på sociale medier og blive set, kan det godt være problematisk og udtryk for et usundt mønster, men dyrker du en hobby i et særligt interessefællesskab, er det jo godt. Vi skal ud over det med timetallet og blive klogere på de unges brug«, siger hun.

Direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, er enig.

»På den ene side er vigtigt for os voksne at forstå, at fællesskabet på nettet kan være lige så givende som det henne i håndboldhallen. Dog ved vi endnu ikke, hvad konsekvensen er, når vi flytter den fysiske nærkontakt, øjenkontakt og berøring og erstatter det med en skærm. Betyder det mindre empati? Her er der brug for endnu mere viden. Desuden er det vigtigt, at forældre tager stilling til, hvor meget skærmen skal fylde i hverdagen, og er opmærksomme på, om den unge trives og får motion nok«, siger han.