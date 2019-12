Eliteløber i København: »De aggressive cyklister er værst«

Jeg løber typisk over 100 kilometer om ugen; træner jeg til maraton, er det over 120, måske 140-150 kilometer. Derfor løber jeg ofte to gange om dagen. Især til og fra arbejde. Min korte tur går ind ad Godthåbsvej, gennem nogle stille villaveje og så Frederiksberg Have eller Søndermarken, inden jeg når til mit arbejde hos Albatros Travel i Tøndergade på Vesterbro. Jeg har også en lidt længere rute på 10-11 km, som tager mig ud om Damhusengen først.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind