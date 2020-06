15 dage efter, at læger fik tildelt en central rolle i teststrategi, blev de pludselig lagt på is

Fakta

Tidslinje: Sådan forsvandt de praktiserende læger ud af teststrategi

20. april. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortæller på pressemøde, at der dagen efter præsenteres en ambitiøs teststrategi, så flere kan testes.

21. april. Sundhedsstyrelsen offentliggør ny retningslinje, der åbner for massiv coronatest, målet er 42.000 daglig test på sigt. Styrelse oplyser, der kommer retningslinje for opsporing af dem, smittede har haft kontakt med. Nære kontakter skal testes tre gange. Det kan »hensigtsmæssigt« ske hos praktiserende læger.

21. april. Regeringen offentliggør i pressemeddelelse etablering af Testcenter Danmark sammen med regionerne, Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk. De fem hvide telte skal teste borgere uden symptomer i ’samfundssporet’ i modsætning til coronatest på hospitalerne i ’sundhedssporet’.

24. april. Regeringen offentliggør i en pressemeddelelse, at der etableres yderligere 11 testtelte under Testcenter Danmark, så de står i Århus, Næstved, Odense, København, Aalborg, Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Bornholm, Ballerup, Hillerød og Hvidovre.

24. april. Sundhedsministeriet holder møde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om test af nære kontakter hos praktiserende læger.

28. april. Regeringen har endnu ikke præsenteret teststrategien, alene udsendt pressemeddelelser. Sundhedsstyrelsen direktør Søren Brostrøm kalder i interview med Jyllands-Posten de markant flere test for et »paradigmeskift«. Planen er også at teste folk med uden symptomer og nære kontakter.

29. april. PLO modtager første udgave af ’Beskrivelse af håndtering af nære kontakter i almen praksis’. Sent samme aften sender PLO-direktør input til Sundhedsministeriet og spørgsmål til blandt andet værnemidler, lokaler og implementering.

5. maj. Sundhedsministeriet svarer PLO’s spørgsmål og sender en revideret ’Beskrivelse af håndtering af nære kontakter i almen praksis’. Nære kontakter skal nu teste to gange, ikke længere tre. Ministeriet oplyser, at nogle »enkelte ting« er under afklaring og vil vende tilbage. Det sker ikke per mail, men telefonisk, hvor samarbejdet stoppes.

12. maj. Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer ny teststrategi på pressemøde, hvor test af nære kontakter er vigtigt nyt element i smitteopsporing, så smittekæder kan brydes. Test af nære kontakter skal dog ikke længere ske hos de praktiserende læger, men alene i regi af Testcenter Danmarks 16 telte.

14. maj. Sundhedsstyrelsen udgiver ’Smitteopsporing af nære kontakter’. De to test skal ske i teltene ’eller et decentralt tilbud fra Testcenter Danmark eksempelvis i form af mindre decentrale klinikker, udkørende funktion eller mobile enheder’. Det er ’vigtigt og en forudsætning for tilslutningen til programmet i hele landet. Det er endnu ikke etableret.

