Mindst én coronasmittet efter demonstration i København

Mindst én fra den store demonstration i København søndag 7. juni er nu blevet testet positiv for corona. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde klokken 18.

Og han opfordrer alle deltagere til at blive testet:

»Her kommer en opfordring: De, der har været med, opfordres til at lade sig teste, og gå ind på coronaproever.dk og bestille en test, uanset om man har symptomer eller ej«.

For ni dage siden blev den store og omtalte Black Lives Matter demonstration afholdt i København med 15.000 deltagere, der over et par timer gik fra Østerbro til Indre by.

Den blev kritiseret af flere vrede facebookbrugere og politikere, at demonstranterne på flere billeder stod tæt og tilsyneladende glemte at tænke på risikoen for coronasmitte.

Af flere viruseksperter blev den beskrevet som en »potential superspredningsbegivenhed«.

Men selv om vi kommer til at se lokale virusudbrud fremover, ryger vi ikke tilbage til den skæbnesvangre 11. marts med en ny nedlukning af Danmark, slog en anden virusekspert fast:

»Det er muligt, at man om 14 dage kan se på smittetallene, at der har været den her begivenhed. Men det er også meget vigtigt at huske, at selv hvis det er tilfældet, så står vi i en helt anden situation end i marts«.

»Vi har testfaciliteter, vi har en opsporingspolitik, vi har endda noget antiviralt behandling på vej, og vi har ikke mindst lært, hvordan vi skal opføre os for at undgå spredning. Så selv når der kommer mikroudbrud i samfundet, så har vi værktøjerne til at håndtere det«, sagde Riis Paludan.

Tidligere i dag kom det frem, at et fly fra Pakistan til Danmark havde coronasmittede med ombord. Opsporingsarbejdet skulle være i gang allerede nu.

