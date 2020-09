Læge om flere unge indlagte: Virus er ikke blevet farligere

Unge under 30 år udgør nu 14 procent af dem, der er indlagt med covid-19 på landets hospitaler. Det oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag.

Det skal dog ikke nødvendigvis ses som et udtryk for, at virusset er begyndt at sende flere unge på hospitalet.

Derimod kan det skyldes, at myndighedernes restriktioner og danskernes opførsel i sensommeren og begyndelsen af efteråret har sikret, at virus ikke har spredt sig uhæmmet til de ældre og mere sårbare dele af befolkningen.

Det vurderer Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

»At der nu er forholdsvist flere yngre, der er indlagt med coronavirus, kan forklares ved, at der er forholdsvis færre ældre, der er indlagt nu, end vi så tilbage i marts og april«, siger han.

»Det er altså ikke sådan, at vi kan sige, at virus er blevet farligere for yngre, eller at man får et alvorligere forløb. Det kan måske indikere, at vi i denne omgang har været gode til at sikre, at smitten ikke har spredt sig til ældre og sårbare personer i samme omfang, som vi så i foråret«.

58 personer er indlagt med corona

Statens Serum Instituts seneste opgørelse viser, at der er 58 personer indlagt med coronavirus i Danmark.

Hvorfor nogle yngre får et alvorligt forløb og må indlægges, mens andre slipper, er der endnu ikke klarhed over, fortæller Lars Østergaard.

»Vi ved, at folk, der er overvægtige har øget risiko for at få et alvorligt forløb. Men der er også normalvægtige, der får et alvorligt forløb, mens andre ikke gør. Hvorfor ved vi ikke, det skal der forskes mere i«, siger han.

Men ser man på de indlagtes forløb, så tegner der sig et mønster, hvor dem under 65 år klarer sig bedre end dem over 65 år.

»Når man er yngre, så går det normalt bedre. Vores organer bliver svækket en lille smule for hver dag, vi lever. Så når man er ældre, har man ikke det samme at stå imod med«, siger Lars Østergaard.

Han understreger dog, at der alligevel er rigtig god grund til at være forsigtig, selv om man er ung.

»Jeg synes bestemt, at man skal tage det alvorligt. Dels kan man også som ung få et alvorligt forløb. Og dels kan man risikere at bringe smitten videre til en, der tåler det meget dårligt«, lyder det fra den ledende overlæge.

ritzau