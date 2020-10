Sundhedsminister: Kontakttallet stiger igen

Kontakttallet, også kendt som smittetrykket, er steget igen og ligger nu på 1,0, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

For en uge siden oplyste sundhedsministeren, at kontakttallet lå på 0,8.

Kontakttallet beregnes ud fra udviklingen i antallet af indlagte patienter og bekræftede smittetilfælde. Da der går noget tid, fra en person smittes og udvikler symptomer, og der yderligere går noget tid før indlæggelse, vil der være forsinkelser i beregningen af kontakttallet.

Fordi kontakttallet estimeres på baggrund af et tidsvindue på syv dage, kan der gå nogle dage, før ændringer kommer til udtryk i kontakttallet, afhængigt af hvor stort faldet eller stigningen er.

»Serum Instituttets seneste kontakttal er beregnet til 1,0. Antallet af bekræftede tilfælde har således i den seneste periode været stabilt«, skriver Magnus Heunicke.

Færre positive tests

Når kontakttallet er på 1,0, betyder det, at hver smittede person smitter en anden. Det vil sige, at pandemien hverken er aftagende eller tiltagende. Da kontakttallet lå på 0,8, var pandemien til gengæld aftagende.

»Rundt om i Europa stiger smitten, så lad os holde fast i den stabile udvikling i Danmark – vi ved, hvor hurtigt smitten kan stige«, skriver Magnus Heunicke.

Stigningen i kontakttallet kommer, efter at antallet af nye daglige smittetilfælde har svinget mellem 322 og 536 i den foreløbige del af oktober. Generelt har antallet af nye daglige smittetilfælde været lavere end i slutningen af september.

Med til historien hører, at der også bliver foretaget færre daglige prøver for coronavirus end tidligere. De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der i alt er kommet svar på lidt under 4,4 millioner prøver, siden virussen kom til landet. Lidt mindre end 2,6 millioner borgere har fået foretaget en test for coronavirus.

Der er i alt registreret lidt over 32.800 positive coronatest siden slutningen af februar, hvor de første tilfælde blev opdaget.

Opdateres ...

ritzau