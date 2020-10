Influenzavirus i svin kan udløse ny pandemi blandt mennesker

Svineinfluenza A med potentiale til at udløse nye pandemier blandt mennesker er blevet fundet i den europæiske svineproduktion, herunder også i danske svin, skriver Dagbladet Information.

Varianterne af svineinfluenzaen er fundet i en tysk undersøgelse foretaget af forskere under ledelse af Institut for Diagnostisk Virologi ved Friedrich-Loeffler-Instituttet. Den tyske undersøgelse omfatter mere end 18.000 prøver af syge dyr fra næsten 2.500 svinebesætninger i Europa. 2.463 af prøverne er fra syge danske svin.

Og der er en risiko for, at der kan udvikle sig en virus, der kan smitte mennesker, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

»Forskellige stammer af virus blandt dyr kan danne et nyt virus, som kan få evnen til at sprede sig til mennesker. Sandsynligheden eller risikoen, for at det vil ske, er betragtelig. Den er i en størrelsesorden, så man bør forholde sig til det. Du kan ikke sige, hvornår det her vil ske, lige så lidt som du kan forudsige et jordskælv eller et vulkanudbrud. Men elementerne er til stede, for at det her vil ske«, siger han.

Blandt de virusstammer, som de tyske forskere har identificeret, er en gruppe, der er konstateret i Danmark, Tyskland og Holland. Den blev først set i Danmark, men har siden spredt sig til Tyskland og Holland, hvor der er dannet en meget markant klynge.

En konstant trussel

Birgitte Iversen Damm, der er dyrlæge og chefkonsulent for landbrugsdyr og mink hos Dyrenes Beskyttelse, er bekymret.

»Undersøgelsen vidner om den fare, vi udsætter os selv for ved at have så mange dyr samlet på meget lidt plads. Det udgør den perfekte grobund for, at farlige virus kan udvikles og opformere sig. Det er et kæmpestort biologisk eksperiment alene for at kunne masseproducere billigt kød«, siger Birgitte Iversen Damm.

Lars Erik Larsen, der er professor i veterinær virologi ved Københavns Universitet og har arbejdet med virusinfektioner i produktionsdyr de seneste 20 år, siger, at der findes tilsvarende undersøgelser i Danmark.

»De her influenzavirus i svin udgør en risiko. Svineinfluenza er en konstant trussel. De fleste havde også forudset, at den næste pandemi ville blive influenza. Men så blev det altså i stedet corona«, siger Lars Erik Larsen.

Lars Erik Larsen er netop i januar i år gået i gang med et projekt, der skal studere risici for pandemiske influenzaer fra svin. Projektet skal finde markører i influenzavirus, der hurtigt gør det muligt at foretage en fagligt baseret risikovurdering af, om de nye varianter af virus har potentiale til at springe til mennesker.

Miljø- og Fødevareministeriet har ikke ønsket at kommentere den tyske undersøgelse.

