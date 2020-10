Yderligere seks personer er døde med corona

Der er det seneste døgn registreret yderligere seks coronarelaterede dødsfald.

Dermed er samlet set 686 personer døde med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut.

Tal for enkelte dage kan være svære at sammenligne, men isoleret set er det det højeste dødstal siden 15. maj.

Samtidig er antallet af indlagte det seneste døgn steget med 10 til 129.

Der er registreret yderligere 452 smittetilfælde siden opgørelsen søndag.

Det er sket på baggrund af 29.654 prøver.

Det er på niveau med smittetallene i weekenden, der lå på henholdsvis 500 og 451.

»Det jeg umiddelbart hæfter mig ved er, at vi stadig har et væsentligt antal smittede hver dag. Den sidste uges tid har tallet ligget stabilt, hvilket sådan set er godt nok, men de er ikke begyndt at falde yderligere ned til et mere sikkert niveau«, siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

Samlet set har 35.844 personer i Danmark været inficeret med coronavirus, siden den første dansker blev konstateret smittet 27. februar.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skrev søndag på Facebook, at den såkaldte positivprocent - andelen af smittede blandt de testede - har været stigende.

Den ligger nu på 1,4 procent.

»Det niveau, vi ser i øjeblikket i forhold til positivprocenten, er det højeste, vi har set længe. Den udvikling bekymrer mig«, skrev Magnus Heunicke.

ritzau