Søren Brostrøm får toppost i WHO

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, bliver en del af Verdenssundhedsorganisationens, WHO, globale bestyrelse.

Det skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

»Søren fortsætter som direktør i SSTSundhed (Sundhedsstyrelsen red.) og vil nu også bruge sine sundhedsfaglige kompetencer, når der skal drøftes global sundhed. Stort tillykke til WHO, Brostrøm og Danmark«, skriver Heunicke.

Søren Brostrøm blev i september indstillet som kandidat til WHO’s globale bestyrelse.

De seneste tre år har han repræsenteret Danmark i WHO’s regionale bestyrelse for Europa. Det seneste år har været som formand.

Søren Brostrøm indtræder i bestyrelsen fra maj 2021 og tre år frem. Formelt set skal valget dog endeligt godkendes af WHO’s generalforsamling til foråret.

Vil genskabe tilliden til børnevaccinationer

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Jeg vil arbejde for, at Danmark kommer til at spille en endnu større rolle på de globale sundhedsdagsordner. Vi skal styrke det i forvejen gode samarbejde mellem Danmark og WHO, hvor vi også historisk har været en vigtig bidragsyder til WHO«.

»Vi har fået rigtig god hjælp fra WHO’s europakontor i forhold til vores udfordringer med at genskabe tilliden til børnevaccinationsprogrammet«.

»Vi kan også trække på WHO’s ressourcer i forhold til blandt andet forebyggelse og sundhedsberedskab«, siger Brostrøm i pressemeddelelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen havde Danmark sidst en plads i den globale bestyrelse fra 2006 til 2009.

