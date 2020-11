Mette Frederiksen: Virus har muteret og spredt sig til mennesker - alle mink skal aflives

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger onsdag på et pressemøde, at alle danske mink skal aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker.

Der er i øjeblikket registeret 12 personer med muteret virus. Den muterede virus har vist sig at reagere svagt over for antistoffer, og dermed kan en fremtidig vaccine være i fare.

Mette Frederiksen siger, at smitte i mink er en trussel mod folkesundheden.

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet sættes ind for at aflive alle mink. Aflivningen gælder hele minkbestanden - også avlsdyr.

Danmark er verdens største producent af minkskind. Der er 15-17 millioner mink i Danmark.

Mette Frederiksen siger henvendt til minkavlere:

»I mister livsværk, som i nogle tilfælde er gået i arv igennem flere generationer. Det er en sorgens dag for jer og for alle, der arbejder i minkerhvervet. Det er regeringen bevidst om«, siger hun.

Mutation fundet på fem forskellige minkfarme

Mutationen af coronavirus er fundet på fem forskellige minkfarme. Danmark har orienteret internationalt om fundet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

»Danmark har i dag i henhold til det internationale sundhedskodeks orienteret Det Europæiske Smitteagentur og WHO om fundet af muteret coronavirus«, siger Magnus Heunicke.

Ifølge de seneste tal fra Fødevarestyrelsen er der konstateret coronasmitte på 207 minkfarme. 67 minkfarme har fået aflivet deres besætning, og 23 minkfarme er under mistanke.

Myndighederne har ellers forsøgt at inddæmme smitten blandt minkene.

Blandt andet ved at tage en beslutning om at aflive alle mink i smittede besætninger. Det skulle også gælde raske besætninger, som er inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Men det er ikke i tilstrækkelig grad lykkedes at stoppe smitten.

ritzau