Antallet af nye smittede og tests sætter rekord

Der er fundet 1.427 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark, oplyser Statens Serum Institut (SSI). Det er højeste tal i år, men skal ses i lyset af rekordmange test. Antallet af indlagte stiger med 9 til 191, hvilket er højeste niveau siden 12. maj.

Antallet af positive prøver er fundet blandt 88.080 prøver. Det er det med afstand største antal prøver på én dag i Danmark under epidemien.

Henrik Nielsen er professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk Forskningsenhed på Aalborg Universitetshospital. Han konstaterer, at antallet af nye smittetilfælde fortsat ligger højt.

»De stramninger og initiativer, der trinvist blev sat i værk i løbet af september og oktober er jo tilsyneladende ikke slået igennem«, siger han.

»Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan det havde set ud, hvis der slet ikke havde været indført nogen stramninger«, siger han med henvisning til påbuddet om blandt andet øget brug af mundbind i det offentlige rum.

Når man ser på andelen, der bliver testet positiv, er den 1,6 procent. Det er et fald i forhold til de seneste tre dage, men nogenlunde på niveau med de sidste 14 dage.

Selv om tallet er rekordhøjt, skal man sammenlignet med foråret tage højde for, at der i dag testes langt mere omfattende og derfor bliver fundet mange flere tilfælde.

SSI har for nylig anslået, at antallet af smittetilfælde ville have været op mod 3.000 dagligt, hvis man havde testet i samme omfang i april, da epidemien toppede.

Når man ser på antallet af indlæggelser, er det tæt på tidoblet siden starten af september. Der er dog et godt stykke op til niveauet i foråret, hvor der var over 500 indlæggelser i en periode. Kapaciteten på landets sygehuse er ikke udfordret med det nuværende antal af indlæggelser.

Men på Aalborg Universitetshospital kan man godt mærke et øget pres.

»Vi har haft flere indlæggelser over de sidste par uger. Dag for dag stiger det samlede antal indlagte covid 19-patienter. I denne uge har vi nået en grænse, hvor vi er nødsaget til at iværksætte nye initiativer og omlægge hospitalets samlede drift for at geare kapaciteten op til at klare det stigende antal covid-patienter«, siger Henrik Nielsen.

I syv nordjyske kommuner indføres der nu skærpede restriktioner for at komme en muteret udgave af coronavirus til livs. Mutationen er opstået på minkfarme i området, og det er baggrunden for, at alle mink nu skal aflives. I den forbindelse opfordres op mod 280.000 borgere i de syv kommuner til at blive testet.

Der er det seneste døgn registreret fem dødsfald med coronasmittede. Samlet er 738 døde med virusset siden det første dødsfald i begyndelsen af marts.

ritzau