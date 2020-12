Kort: En række nye testcentre skal lokke unge til at blive testet

Automatisk oplæsning

Skoler, universiteter og centre bliver midlertidige testcentre de kommende uger. Det sker for at motivere endnu flere unge mennesker til at lade sig teste for at bremse smitteudviklingen i hovedstadsområdet.

Det er nemlig særligt blandt de unge mellem 15 og 25 år, at der er blevet registreret høje smittetal. Derfor opfordres alle i aldersgruppen til at blive testet i de kommende uger.

I de 17 kommuner, der er udpeget, bor der 203.000 unge.

»Vi skal have stoppet smittekæderne - gerne inden jul, så børn og unge ikke kommer til at hive corona med hjem, hvor de kan smitte ældre og mere sårbare familiemedlemmer«, har regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) udtalt tidligere på ugen.

På kortet kan du se, hvor du finder de forskellige testcentre. Når du klikker på punkterne, kan du læse, hvornår de enkelte steder holder åbent.

Se også den samlede liste her

De mobile testcentre kræver ikke tidsbestilling - man møder bare op. Hvis man bor i nærheden af de faste testcentre, opfordres man til at benytte disse. Dette kræver dog tidsbestilling via coronaprøver.dk