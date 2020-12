Sundhedsstyrelsen: Sådan bør du holde juleaften

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke samles flere end ti personer til at fejre jul og nytår. De ti personer er inklusive personer i husstanden.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i ny pjece med anbefalinger til at holde jul under coronakrisen.

»Det er vigtigt, at vi også i juletiden holder fast i at undgå smitte«, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i meddelelsen.

»Det kan godt være svært, fordi det er en tid, hvor vi har mange traditioner, som kan være svære at ændre på. Men jeg håber, at man vil lade sig inspirere af de her anbefalinger, så vi kan passe bedst muligt på hinanden«.

Det anbefales, at man holder to meters afstand eller går udenfor, hvis der skal synges juleaften.

»Du kan godt gå rundt om juletræet og synge med dem, du bor sammen med, men du bør holde to meters afstand til andre«, lyder det i pjecen.

»Hvis I samler flere husstande til juleaften, så overvej om I kan danske om juletræet ad flere omgangen, om I kan skiftes til at synge, eller om I kan nynne«.

Undgå fælles skåle med snacks og slik

Derudover anbefales det, at man undgå fælles skåle med julesnacks, chips og slik - ligesom at man bør stille håndsprit frem og undgå at bruge samme håndklæde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man foretager sine juleindkøb online. Og at man undgår trængsel i butikkerne ved at udnytte hele åbningstiden og kun handler ind én person ad gangen.

Op til jul anbefales det, at man ønsker hinanden glædelig jul uden at mødes fysisk.

Hvis man alligevel vil mødes med folk uden for husstanden i løbet af december, så er det en god idé at mødes udendørs, lyder det.

Nytårsaften gælder de samme retningslinjer som for julefejringen.

ritzau