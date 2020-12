Brostrøm sender »kraftig anbefaling« til kommunekrydsere

Når serveringssteder og kulturinstitutioner på onsdag lukker i 38 af landets kommuner, er det ikke meningen, at man skal tage til en anden kommune for at drikke øl og gå i biografen.

Sådan lyder den kraftige opfordring fra sundhedsmyndighederne på et pressemøde mandag om nye restriktioner.

»Vi har en kraftig anbefaling: Bor man i en af de 38 kommuner, bør man tage sine restriktioner med sig, hvis man krydser til en af de 60 kommuner, som ikke er omfattet«, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

»Går man ud i en anden kommune, skal man gøre, som man ville gøre i sin bopælskommune«.

Han siger, at myndighederne endnu ikke opfordrer til at undlade at krydse kommunegrænsen, som man så i de syv nordjyske kommuner.

Men bor man i de 38 udvalgte kommuner, bør man således ikke gå på restaurant, i biografen eller i zoologisk have i kommuner, hvor disse fortsat er åbne.

Det er dog alene en opfordring, understreger rigspolitichef Thorkild Fogde.

»Det er ikke strafsanktioneret. Det er alene en opfordring«, siger han på pressemødet.

Mette Frederiksen er selv ramt af rejserestriktioner

Statsminister Mette Frederiksen (S) understreger ligeledes på pressemødet, at der ikke bliver et udrejseforbud i julen mellem kommunerne.

Med sig selv som eksempel siger hun om mulighederne for at holde jul i en anden landsdel:

»Vi plejer at holde jul i Nordjylland. Jeg vil fortsat kunne tage til Nordjylland og være i familiens sommerhus. Men det vil være uden at gå i biografen i Aalborg, på restaurant eller til koncert, hvis der måtte være en sådan i juledagene«.

De 38 kommuner, der delvist lukkes ned, er København, Odense, Aarhus og en række kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Her skal blandt andet barer, restauranter, caféer, museer, teatre, biografer og fitnesscentre lukke fra 9. december til 3. januar.

ritzau