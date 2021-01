Myndighederne åbner for længere tid mellem vaccinestik

Danske myndigheder har under et møde i Folketingets såkaldte covid-følgegruppe sagt klart nej til, at vi i Danmark strækker vaccinerne ved kun at give ét stik pr. vaccineret. Det erfarer Politiken fra deltagere på mødet.

Myndighederne vil stadig anbefale, at der går 21 dage mellem vaccinationerne, sådan som de officielle anbefalinger lyder fra Pfizer/BioNTech, men vurderer samtidig, at perioden mellem de to stik kan være op til seks uger. Dermed åbner myndighederne tilsyneladende op for et vaccineforløb, hvor vi hurtigt kan vaccinere flere – mod at der går længere tid til, at man får det andet vaccinestik.

Udmeldingen på mødet kommer efter den seneste tids diskussion om, hvorvidt man her i landet bør udsætte nummer to dosis af vaccinen. På den måde kan man strække det begrænsede antal doser længere og få flere hurtigt vaccineret. Danmark modtager blot cirka 50.000 vacciner om ugen fra Pfizer/BioNTech. Der er 600.000 borgere, der anses af myndighederne til at befinde sig i risikogruppen for et alvorlig forløb med covid-19 ifølge en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen fra oktober. De skal sammen med pleje- og sundhedspersonale vaccineres først.