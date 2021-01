Rekordmange smittede og døde på plejehjem i sidste uge

Både nye smittetilfælde og døde med coronavirus slog rekord på landets plejehjem i sidste uge.

Det viser en ugentlig opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

I uge 53, der løb hen over nytåret, var der 441 tilfælde af covid-19. Samtidig var der 80 personer, der døde med coronavirus på plejehjem.

Det er en stigning på henholdsvis 43 smittede og 17 dødsfald i forhold til ugen før.

I alt har 2505 plejehjemsbeboere nu været smittet med coronavirus. Det samlede dødsfald er oppe på 523 personer.

Særlig Region Hovedstaden er hårdt ramt. Her var 29 procent af plejehjemmene ramt af coronavirus i sidste uge.

Samlet havde 120 af landets 942 plejehjem smittetilfælde i sidste uge, hvilket svarer til 13 procent af alle plejehjem i Danmark.

Ugen inden var 116 plejehjem ramt af coronasmitte.

Plejehjemsbeboere er de første i køen til at modtage en coronavaccine sammen med udvalgt personale på sygehuse og plejehjem samt borgere over 65 år i særlig høj risiko for et alvorligt forløb.

Danske Regioner oplyste mandag, at alle landets plejehjemsbeboere senest fredag vil have modtaget første stik med coronavaccinen, hvis de ønsker det.

Det er hurtigere end ventet, blandt andet fordi det har vist sig, at der kan trækkes flere end de ventede fem vacciner op af hvert hætteglas fra Pfizer og BioNTech.

Senest fredag vil plejehjemsbeboere i regionerne Syddanmark, Sjælland og Midtjylland få deres første vaccinestik mod virusset.

Det regner man med at kunne gøre en dag hurtigere i Nordjylland og Hovedstaden.

Det første stik skal følges op af yderligere et stik med tre til seks ugers mellemrum.

Ifølge SSI er der i Danmark 942 plejehjem med flere end 40.000 beboere.

