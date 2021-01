Nedlukning med omfattende restriktioner forlænges til 7. februar

Regeringen vil forlænge den omfattende nedlukning af store dele af samfundet indtil 7. februar.

Det erfarer Politiken fra flere kilder. Forlængelsen af de nuværende restriktionerne frem til 7. februar hviler på en anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

Restriktionerne omfatter blandt andet, at alle butikker, der ikke sælger fødevarer eller er samfundskritiske, er lukket, at skoler og universiteter holder lukket, og at alle, der kan, opfordres til at arbejde hjemme.

Samtidig er der indført et forsamlingsloft, så man ikke må samles mere end fem personer på et offentligt sted.

Tidligere på dagen sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at det var nødvendigt at forlænge restriktionerne, som står til at udløbe manda.

»Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig«, sagde hun i spørgetimen i Folketinget.

Siden har regeringen haft drøftelser med Folketingets partier om en forlængelse af restriktionerne.

Det er især en særlig britisk variant af coronavirussen, der bekymrer sundhedsmyndighederne. Den er langt mere smitsom, end den hidtil mest dominerende variant, og er begyndt at sprede sig herhjemme.

En forlængelse af restriktionerne skal banke kontakttallet endnu længere ned, end det allerede er, så vi er bedst muligt rustet til at modstå presset på sygehusene, når den britiske variant fra midten af februar ventes at blive den dominerende herhjemme og sende smittetallene i vejret igen.





