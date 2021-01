59 vikarer i statens smitteopsporing blev selv smittet med corona

Den enhed, der skal opspore corona blandt danskerne, er selv endt som en smitterede.

Det skriver Altinget.

Arbejdsforholdeme på et af Rigspolitiets centre for smitteopsporing førte i december til et smitteudbrud, hvor mindst 59 medarbejdere på tre uger fik konstateret covid-19. Det bekræfter Rigspolitiet i et skriftligt svar til Altinget.

Udbruddet fandt sted i Jonstruplejren ved Ballerup, der aktuelt har ca. 400 vikarer tilknyttet.

»Styrelsen for Patientsikkerhed tog hånd om situationen og oprettede en testprocedure. Smitteudbruddet er nu bremset og under kontrol«, skriver Rigspolitiet i et svar til Altinget.

I perioden var mere end 50 vikarer hver dag forsamlet i ét lokale til fællesbriefing, hvorefter de fordelte sig ud på kontorer – uden faste pladser og med nye sidekammerater hver dag.

Ansat som vikarer uden ret til løn under sygdom

Vikarerne er ansat uden ret til løn under sygdom. Det har ifølge flere af dem skabt meget utrygge arbejdsvilkår. Altinget har været i kontakt med en stribe vikarer fra Jonstruplejren. Ingen af dem ønsker at stå frem med navn.

»Der er mange herude, der har været på kanten af dagpengeretten. Og så føler man sig presset til at vælge mellem sine regninger og sit helbred. Det er jo noget, vi normalt tænker kun sker i USA«, siger en af vikarerne til Altinget.

Arbejdsforholdene får alarmklokkerne hos Allan Randrup Thomsen, der er professor og virolog ved Københavns Universitet, til at ringe:

»Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt at have så mange mennesker samlet, og specielt er jeg betænkelig, hvis der er nogle der står op under de her briefinger, fordi der ikke er plads«.

Fællesbriefingerne er nu droppet i Jonstruplejren – men vikarerne har endnu ikke fået faste kontorpladser.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) slår fast i et skriftligt svar til Altinget, at han »forventer, at Rigspolitiet løbende tager de nødvendige forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning på arbejdspladsen«.