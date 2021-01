»Det er et godt filter i sundhedsvæsnets håndtering af pandemien«

På konsultationsstue 5 er Samira Zirak-Schmidt i gang med at iføre sig handsker, blå kittel og visir, så hun er klar til at modtage en patient, der har symptomer på covid-19 og har brug for at se en læge.

Samira Zirak-Schmidt er reservelæge på Bispebjerg Hospitals coronavurderingsklinik. Klinikken ligger lige over for akutmodtagelsen i en ældre, nedlagt bygning, der egentlig skulle renoveres, men blev omdannet til en vurderingsklinik i marts 2020.