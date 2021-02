Opsporing fik ikke kontakt til knap hver syvende smittede i december

I december skød smittetallene i vejret, og det gjorde det svært for smitteopsporingen at følge med.

13,9 procent - altså næsten hver syvende - af dem, der blev bekræftet smittet med coronavirus i årets sidste måned, lykkedes det således ikke opsporingen at få mundtlig kontakt med.

Det viser en smitteopsporingsrapport fra fjerde kvartal, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lagt ud på sin hjemmeside.

I både oktober og november 2020 var de højeste smittetal for et enkelt døgn op mod 1400, men i december skød tallene for alvor i vejret.

Der var flere dage med over 3000 nye smittetilfælde, og en enkelt dag var der over 4500 bekræftede tilfælde.

Det skyldtes blandt andet, at der blev skruet op for testkapaciteten, og at staten og regionerne indgik en aftale med fire private udbydere, som begyndte at lynteste borgere på statens regning.

Men smitteopsporingen kunne ikke opjustere med samme hastighed, fremgår det af rapporten. Derfor var det langtfra alle, der blev kontaktet.

Desuden er der borgere, som i forbindelse med bestilling af coronatesten ikke oplyser deres telefonnumre. Når opsporingen står uden kontaktdata på personen, der har fået et positivt prøvesvar, bliver politiet involveret.

Alene i december sidste år blev politiet bedt om at hjælpe med at skaffe kontaktoplysninger på cirka 17.000 smittede. Det lykkedes dem i 90 procent af tilfældene.

I begyndelsen af året meldte regeringen ud, at arbejdet med opsporingen skal styrkes. Blandt andet er der indgået en aftale med ATP om at bidrage med cirka 700 medarbejdere.

Der arbejdes ud fra at nå en kapacitet, så det er muligt at håndtere 7500 smittede og deres nære kontakter dagligt.

I januar 2021 er det omkring to procent, som det ikke er lykkedes smitteopsporingen at få kontakt til.

Coronaopsporingen planlægger et tæt samarbejde med de private udbydere af lyntest, så opsporing kan begynde med telefonisk kontakt, inden den smittede forlader teststedet.

ritzau