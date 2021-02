Antallet af coronaindlagte er steget

Det seneste døgn har 0,43 procent af de foretagne coronaprøver vist et positivt svar, viser tal fra SSI.

Det seneste døgn er der registreret 488 nye tilfælde med coronasmitte, oplyser Statens Serum Institut (SSI) mandag i sin daglige opdatering.

De 488 smittetilfælde er fundet i 112.840 prøver. Det vil sige, at andelen af positive prøver – også kendt som positivprocenten – har været 0,43 procent.

Til sammenligning var positivprocenten i søndagens opdatering 0,30. Det var den laveste positivprocent siden 31. august sidste år.

Af mandagens opdatering fremgår det, at der er 546 patienter indlagt på de danske hospitaler med coronavirus. Det er en stigning i forhold til søndagens opdatering.

Der er registreret yderligere 20 dødsfald blandt personer smittet med virusset.

I øjeblikket er myndighederne ved at vaccinere befolkningen mod virusset. Dermed er i alt 2145 coronasmittede borgere døde siden marts sidste år.

Af de seneste tal fra SSI fremgår det, at 187.975 personer har påbegyndt vaccination. Det vil sige, at de har fået det første af de to stik, der skal til for at få den mest effektive vaccinationseffekt.

De 187.975 borgere svarer til 3,22 procent af den danske befolkning.

82.051 borgere har allerede fået begge vaccinationsstik, og de er dermed færdigvaccinerede. Det svarer til 1,41 procent af befolkningen.

Ritzau