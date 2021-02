Vaccinationsstatus får betydning for besøg på plejehjem

Der er så mange plejehjemsbeboere, der nu er vaccinerede, at vaccinationsstatus på de enkelte plejehjem bliver taget med som en afgørende faktor for, om besøgsrestriktioner vil kunne lempes.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Han oplyser, at 93 procent af plejehjemsbeboerne har fået første stik, mens 85 procent er færdigvaccinerede.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, at vaccinationsstatus nu kan være en faktor. Det er også styrelsen, der er ansvarlig for at udstede påbud om besøgsrestriktioner eller forbud mod besøg på plejehjem.

I øjeblikket er der besøgsrestriktioner på plejehjem i næsten alle landets 98 kommuner. Det viser en opgørelse tirsdag fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der bliver opdateret fredag igen.

Samtidig er der i flere kommuner forbud mod besøg på enkelte plejehjem, hvor en ansat eller beboer har været konstateret coronasmittet.

Ældre Sagen kræver en plan for, hvornår plejehjem kan begynde at åbne op igen. Det siger administrerende direktør Bjarne Hastrup til DR.

»Myndighederne må vurdere, hvor høj smitterisikoen er, eller om den er helt fjernet med vaccinationen. Og hvis myndighederne vurderer det, så luk op og lad os få en plan for oplukningen, siger han til DR.

I sidste uge var der 47 nye tilfælde af coronavirus blandt plejehjemsbeboere. De var fordelt på 22 plejehjem.

I alt er 892 plejehjemsbeboere døde med coronavirus siden pandemiens start. Det svarer til 40 procent af alle dødsfald med sygdommen i landet.

Ifølge Statens Serum Institut er der 944 plejehjem i Danmark.

Plejehjemsbeboere var de første, der blev vaccineret mod coronavirus i Danmark. Det startede 27. december.

