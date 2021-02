S åben for regionale genåbninger: 15 kommuner er under bekymringsgrænse for smitte

Regeringen er positivt indstillet over for geografisk afgrænsede genåbninger af samfundet.

Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, siger til TV2, at regionale genåbninger ’kan være en god metode til at lave en forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet, hvor man kan åbne op, de steder hvor det vil være sikkert at gøre det’.

Sundhedsmyndighederne har sat en bekymringsgrænse ved 20 smittede per 100.000 indbyggere. Torsdag eftermiddag ligger 15 af landets 98 kommuner - svarende til mere end hver sjette - under grænsen.

Nedenfor kan du se, hvilke kommuner der er under bekymringsgrænsen:

Mariagerfjord: 19,2 smittede per 100.000 indbyggere (10 smittetilfælde i absolutte tal).

Hjørring: 18,6 (12).

Ærø: 16,8 (1).

Rebild: 16,6 (5).

Norddjurs: 16,2 (6).

Haderslev: 14,4 (8).

Halsnæs: 12,8 (4).

Tønder: 10,7 (4).

Lemvig: 10,2 (2).

Nordfyns: 10,1 (3).

Viborg: 8,3 (8).

Langeland: 8 (1).

Bornholm: 2,5 (1).

Samsø: 0 (0).

Læsø: 0 (0).

Kilder: Statens Serum Institut.

ritzau