Retslægerådet forsinker domme - men nu lysner det

Jævnligt må afgørelser i straffesager udskydes, fordi der mangler den nødvendige erklæring med en lægefaglig vurdering af gerningsmanden. Det kan for eksempel handle om, hvorvidt han eller hun er egnet til straf.

Årsagen er, at det tager tid at indhente en erklæring fra de sagkyndige i Retslægerådet. Gennem flere år har der været en ’utilfredsstillende lang gennemsnitlig sagsbehandlingstid’.

Erkendelsen fra Civilstyrelsen under Justitsministeriet kan læses i et svar til Folketingets Retsudvalg. Her har Peter Skaarup (DF) interesseret spurgt til, hvordan det går.

Og det ser ikke godt ud. I 2018 tog det i gennemsnit 143 dage, før der lå en erklæring. Men i de to følgende år er sagsbehandlingstiden vokset til 172 og 226 dage.

Civilstyrelsen forklarer, at digitaliseringen af arbejdet har vist sig at være mere udfordrende end forventet. Først sidste år er der etableret en sikker og god løsning med virtuelle it-arbejdspladser til alle de sagkyndige i Retslægerådet.

Nu kan en række sager behandles hurtigere, og i 2021 er der et mål om, at der maksimalt går 150 dage.

Men den aktuelle sundhedskrise kan få negativ betydning, lyder det advarende i svaret. Der er ’små tegn’ på, at belastningen af sundhedsvæsenet også begynder at få negativ betydning for Retslægerådets kapacitet, fremgår det.

ritzau