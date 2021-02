Ekstra farlig britisk variant udelukker skoleåbning

Den britiske variant B117 smitter ikke blot 55 procent mere end de udgaver af coronavirus, vi kæmpede med tidligere i epidemien. Den sender også en højere andel af de smittede på hospitalet, og det er afgørende for, at regeringens rådgivere ikke anbefaler at åbne skolerne.

Statens Serum Institut har skelet til de britiske erfaringer med B117. I januar tydede ikke meget på, at den øgede risikoen for at blive indlagt og dø med covid-19. Men for knap et par uger siden udgav den britiske regerings coronaekspertgruppe Nervtag en ny rapport baseret på 10 undersøgelser fra forskellige forskergrupper, der er så nye, at hovedparten ikke er offentliggjort.