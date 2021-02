Genåbning fra 1. marts byder på butiksåbninger i hele landet

Udvalgsvarebutikker, såsom tøj- og møbelbutikker, op til 5000 kvadratmeter kan genåbnes med skærpede afstandskrav fra 1. marts i hele landet. Dog ikke butikker placeret i storcentre.

Større butikker kan også åbne for et begrænset antal kunder mod tidsbestilling. Men det kræver en godkendelse fra sundhedsmyndighederne.

Det fremgår af aftalen for den gradvise genåbning af samfundet. Aftalen er indgået mellem regeringen og dens støttepartier. Altså De Radikale, SF og Enhedslisten.

»Vi har en forståelse med et flertal i Folketinget om en genåbning, som stiller sig meget tæt op af det fundament, som eksperterne har givet«, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag formiddag på et doorstep om aftalen.

Han henviser til de anbefalinger, som en ekspertgruppe har afleveret til Folketingets partier.

»Det betyder, at der kan åbnes for en stor del af detailhandlen, for det udendørs kulturliv og for udendørs idræts- og fritidsinteresser med et forsamlingsloft på 25 personer«, siger Hækkerup.

Siden tirsdag eftermiddag har der været politiske drøftelser om genåbningen. De blå partier faldt fra tirsdag aften efter mange timers drøftelser. Alternativet røg i svinget onsdag formiddag.

Aftalen indebærer blandt andet også, at afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland fra 1. marts kan vende tilbage til fysisk undervisning.

De pågældende elever vender tilbage med 50 procents fremmøde. Hvilket vil sige hver anden uge. Det er en forudsætning, at eleverne lader sig teste to gange om ugen. Efterskoler i de to områder åbner ligeledes fra 1. marts med fuldt fremmøde.

På Bornholm, hvor smitten har været meget lav, bliver der åbnet for alle klassetrin i grundskolen, og efterskoler åbner ligeledes.

Ifølge blå blok skulle der være åbnet mere op. Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen skriver på Twitter:

»Nedlukningen har store menneskelige omkostninger. Derfor bør vi genåbne samfundet mere, end regeringen vil«.

»Børn og unge mistrives. Virksomheder og små selvstændige er på randen af konkurs. Lad os gribe genåbningen mere fleksibelt an og vise danskerne mere tillid«.

Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, glæder sig over aftalen.

»Enhver genåbning er grundlæggende en god genåbning. Der er brug for at få tøet Danmark op, vores børn tilbage i skolerne og vores økonomi op i omdrejninger«.

»Derfor er den delvise genåbning, der nu er lagt frem, et skridt i den rigtige retning. Ligesom det er vigtigt, at de store forretninger på over 5000 kvadratmeter kan åbne for et begrænset antal kunder«, siger han i en skriftlig kommentar.

Han efterlyser dog, at man nu hurtigst muligt laver en plan for en langsigtet plan for en fuld genåbning.

»Vi må ikke få et forsømt forår. Virksomhederne bløder en milliard kroner i omsætning om dagen, mange børn og unge mistrives, og hele samfundet har brug for vished«, siger Lars Sandahl Sørensen.

ritzau