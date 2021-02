Efter et års pause genindføres patientrettigheder

Artiklen er opdateret klokken 19.37 med en kommentar fra Lægeforeningen.

Antallet af coronapatienter på landets sygehuse er nu faldet så meget, at der er plads til at genindføre en række patientrettigheder.

Det betyder, at udredningsretten og behandlingsgarantien bliver genindført fra marts på grund af lavere smitte med coronavirus i samfundet.

Det fremgår af et pressemøde med regeringen onsdag aften.

I december blev patientrettighederne igen udskudt til 1. marts 2021. Derfor er det ikke uventet, at de nu bliver genindført i hele landet.

I et år har Regionerne haft mulighed for at se bort fra garantierne.

»Vi har bragt os hen et rigtigt godt sted, hvor der er rum til at åbne og samtidig have et sygehusvæsen, der er intakt og kan håndtere covid og alle de andre patienter med sygdomme, som sundhedsvæsenet også skal kunne behandle og håndtere«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Han uddyber, at den britiske coronavariant, som er mere smitsom end den oprindelige, udgør en væsentlig usikkerhed.

I dag er cirka 12 procent af de medicinske sengepladser og cirka 15 procent af de intensive sengepladser reserveret til coronavirus i brug.

Meldingen skurrer i ørene på lægeformand

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, mener, at det er et sats at genindføre patientrettigheder for alle, når samfundet samtidig genåbnes og covid-19 fortsat er til stede.

»Det skurrer i ørerne og virker i den grad ulogisk, at man så samtidig også giver borgere et løfte om, at alle ikke-akutte behandlinger lader sig gøre med samme hast, som hvis vi ikke havde en epidemi. Det lægger blot ekstra pres på hospitalerne«, siger Camilla Noelle Rathcke i en skriftlig kommentar.

Patientrettighederne blev suspenderet for at give hospitalerne bedre plads til at håndtere coronapatienter.

Det har betydet, at alle ikke-akutte operationer og behandlinger er blevet udskudt.

Bag aftalen står regeringen og Danske Regioner, der driver hospitalsvæsenet.

»Vi har aftalt med Danske Regioner, at vi fra og med mandag 1. marts genindfører patientrettigheder i vores sundhedsvæsen i hele Danmark. Det er både udrednings- og behandlingsretten«.

»Hvis man har symptomer på sygdom, så kontakt lægen, for vores sundhedsvæsen har åbent«, siger Magnus Heunicke.

Udredningsretten betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Behandlingsgaranti betyder, at patienter har krav på behandlingen indenfor 30 dage, fra man er blevet udredt.

ritzau