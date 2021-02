Antal coronaindlagte kan have været overestimeret med 25 procent

Sygehuskapaciteten har været mindre presset end hidtil antaget, viser et notat fra Sundhedsstyrelsen.

Det skriver Berlingske.

Notatet viser, at myndighederne har overvurderet antallet af indlagte på grund af coronavirus med op til 25 procent. Det reelle antal indlagte i forhold til maksgrænsen er markant lavere end hidtil antaget, skriver avisen.

Det skyldes, at alle patienter, der har været indlagt på danske sygehuse, rutinemæssigt er blevet testet for coronavirus.

Patienter, der har været indlagt efter en trafikulykke, eller fordi de skulle føde, har derfor talt med i statistikkerne, hvis de blev testet positive for coronavirus.

Dermed er patienter, der ingen symptomer havde, og derfor ikke krævede behandling, blevet regnet med i opgørelsen over indlagte med coronavirus.

De har således heller ikke været indlagt på de afsnit, der var forbeholdt coronapatienter. Og de har derfor heller ikke optaget senge og presset kapaciteten.

»Det samlede tal for dag-til-dag nyindlagte på sygehuse samt totale antal indlagte på sygehus, uanset afdeling, vil være overestimeret i varierende grad afhængig af niveauet for samfundssmitte i sygehusets optageområde, men kan i perioder formentlig have været overestimeret med op til 25 procent«, fremgår det af notatet ifølge Berlingske.

Til avisen siger Kjeld Møller Pedersen, professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, at der er tale om et centralt dokument.

Det viser, at »der i virkeligheden har været en tilbøjelighed til at overvurdere antallet af indlagte«, lyder det fra professoren.

Ekspert i epidemier og professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet Jens Lundgren vurderer over for Berlingske, at patienter med covid-19, der er indlagt med noget helt andet, stadig kan påvirke sygehusets normale drift.

»Pointen er, at de stadig er smittefarlige. Det vil sige, at du kan ikke drive dit hospital på den normale måde, fordi de er smittefarlige og skal håndteres på en anden måde end andre patienter«, siger han til avisen.

ritzau