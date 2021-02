Statsminister: Vi har et meget mere åbnet Danmark i maj

På den sidste fredag i februar foran vaccinecentret i Øksnehallen i København, fortæller statsminister Mette Frederiksen (S), at hun forventer et kommende springende punkt i bekæmpelsen af covid-19 i Danmark.

I de kommende måneder vil flere og flere danskere blive vaccineret, og for hver vaccineret har smitten mindre plads til sprede sig på.

»Vi håber på, at vi i takt med, at vi får vaccineret flere og flere og samtidigt får foråret med os, så kan vi kan stå i en situation, som er meget mere gunstig, end den vi står i nu«.

»Jeg tør ikke sætte tal på, hvor mange der skal være vaccineret, før det har en klar effekt for genåbningen. Men der vil være et ’tipping point’«, siger Mette Frederiksen.

Efter planen vil alle ældre og særligt sårbare være vaccineret til maj. Det er de grupper, der lider mest og er i størst fare for at dø, hvis de får covid-19. Og det kan meget vel være her, at vaccinationerne har gjort det muligt at vende tilbage til et tæt på normalt liv.

»Forhåbentligt er vi et sted midt i maj, hvor vi har et meget mere åbent Danmark, end vi har nu. Og det regner jeg også med«.

»Der er et springende punkt, når alle dem, der er i primær risiko, er vaccineret. Når vi har fået alle dem vaccineret, står vi i en anden situation«.

»Det er vores forhåbning - og sådan set også vores forventning - at vi med vacciner kombineret med test kan have et meget mere normalt Danmark end det, vi oplever lige nu«, siger Mette Frederiksen (S).

Den danske vaccinationsplan er blevet forsinket af, at flere store leverandører af vacciner ikke har levet op til deres aftaler med EU. Men ifølge statsministeren bør det problem langsomt løse sig.

»Vi forventer en form for ketchup-effekt senere på foråret, hvor der kommer flere og flere vacciner. Og nogle gange vil de falde nærmest på en dag. Så skal vi have dem ud hurtigst muligt«, siger Mette Frederiksen.

ritzau