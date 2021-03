Tusinder risikerer senfølger i ny bølge

Cirka 1,5 millioner danskere mellem 16 og 50 år er uden beskyttelse mod en ny bølge af epidemien, hvis samfundet genåbnes, uden at de er vaccineret. Det kan få virussen til at mutere, og tusinder kan blive ramt af senfølger, advarer forskere.

Advarslen kommer, netop som forhandlinger om genåbning af Danmark tager til.

»Der vil helt sikkert komme store udbrud blandt folk under 50 år, da langt, langt de fleste fortsat er modtagelige. Det er indtil videre dem, der har drevet epidemien frem«, siger Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet.

Senest har Venstre lanceret en ny plan for en genåbning af samfundet, når alle over 50 år er vaccineret. Der skal dog stadig være mulighed for enkelte restriktioner såsom mundbind, afstandskrav og lokale nedlukninger. Stort set ingen under 50 år dør af covid-19, medmindre de har en anden sygdom i forvejen. Alligevel kan konsekvenserne for samfundet blive voldsomme, påpeger forskere.