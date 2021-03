Krisechef i WHO: Det her er ikke overstået ved udgangen af 2021

Det er urealistisk at forestille sig, at verden kommer til at være færdig med coronapandemien ved slutningen af året.

Sådan lyder det fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

»Det vil være for tidligt, og jeg synes, det er urealistisk at tro, at vi når til vejs ende med dette virus inden årets udgang, siger Michael Ryan, der er krisechef i WHO.

Michael Ryan har dog i forbindelse med advarslen sagt, at det kan lade sig gøre, at coronas negative konsekvenser kan mindskes, hvis det lykkes at reducere antallet af indlæggelser og dødsfald.

Ryan siger, at vaccination af sundhedspersonale i frontlinjen og dem, der er mest sårbare over for alvorlige sygdomme, vil være med til at fjerne noget af frygten under pandemien.

Han tilføjer, at de seneste ugers fremskridt ikke skal tages for givet, selv om ’virusset lige nu i høj grad er under kontrol’.

WHO registrerede i sidste uge et stigende antal bekræftede smittetilfælde efter seks uger med faldende globale smittetal.

Smittetallene steg i sidste uge i Europa, USA, Sydøstasien og det østlige Middelhav.

WHO’s generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kalder udviklingen for ’skuffende, men ikke overraskende’.

Han opfordrer desuden, til at man ikke lemper coronarestriktionerne endnu.

Ghebreyesus siger også, at det er usolidarisk, hvis rige lande blot tænker på at skrabe tilstrækkeligt med coronavacciner sammen til sig selv og deres egen befolkning.

Han pointerer, at det er i hele verdens interesse, at sårbare over hele verden hurtigst muligt bliver vaccineret mod coronavirus.

Israel, De Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien er de lande, der har vaccineret flest personer per 100.000 indbygger indtil videre. Det viser tal fra den internationale statistikbank Our World in Data.

ritzau