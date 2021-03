Mette F. efter smitte i Vollsmose: Man skal lade sig teste

Coronavirus har spredt sig for hurtigt i den odenseanske bydel Vollsmose og gør, at der kan være brug for at se på, hvordan man kan skride ind rent lovgivningsmæssigt.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag i Folketingets spørgetime. Også i Kolding og Ishøj er smittetallene fortsat høje som følge af udbrud, og borgerne opfordres til hyppige test.

»Jeg synes, det er rigtigt at fokusere på, hvordan vi hurtigt og effektivt kan lukke ned for lokalområder, såfremt der er meget smitte. Det gælder også i enkelte byområder«.

»Derfor synes jeg, at vi ret hurtigt skal drøfte, om myndighederne mangler nogle værktøjer«.

»Eksempelvis, hvis der er et område, hvor alle ikke vil lade sig teste, at man så sikrer, at dem, der ikke vil lade sig teste, faktisk bliver testet alligevel. Det vil jeg meget gerne være med til«, siger hun.

»Vi arbejder ikke ret meget med tvang«

Hun opfordrer til, at der bliver lukket hurtigere ned for lokalområder og slår fast, at myndighederne ikke har handlet hurtigt nok.

Der er uklart, hvilke værktøjer statsministeren taler om. Men på spørgsmålet om hvorvidt det er tvangstest, svarer hun efter spørgetimen:

»Vi arbejder ikke ret meget med tvang i denne epidemi. Og jeg kommer ikke med nye forslag, men jeg er åben for at diskutere med Folketingets partier, om der kan gøres mere«, siger Mette Frederiksen.

Antallet af positive coronatest er steget den seneste uge.

Antallet per 100.000 indbyggere de seneste syv dage er steget til 820 i Vollsmose.

»Det står klart, at det kan ikke nytte noget, at stigningen får lov at fortsætte, før myndighederne griber ind«, siger Mette Frederiksen.

I Vollsmose, Ishøj og Kolding er de fleste skoler og en del daginstitutioner lukket på grund af coronaudbrud.

