Regeringen indskrænker test af spildevand til Bornholm: »Det virker totalt hovedløst«

Regeringen har indskrænket sin første afprøvning at at måle coronavirus i spildevand til Bornholm, hvor smitten er meget lav. Det flugter ikke med anbefalingerne fra Statens Serum Institut og fører til kritik fra eksperter. På Christiansborg har Venstre for anden gang kaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om sagen.

Professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet, som forsker i mikroorganismer, kritiserer, at regeringen kun starter coronamålingerne i spildevand klippeøen.

»Jeg undrer mig over, at det lige blev Bornholm, for det giver ingen mening«, siger han med henvisning til det lave smittetryk.

Statens Serum Institut skriver i sit notat, at et dansk pilotprojekt skal fastlægge, hvor nøjagtige målinger af spildevand er til at overvåge smitten. Det finder Per Halkjær Nielsen egentlig unødvendigt, fordi teknologien ifølge professoren allerede har bevist sit værd.