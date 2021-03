Nye data tyder på effektiv vaccine mod brasiliansk variant

Foreløbige data fra et studie, der er udført af universitetet i Oxford af vaccinen mod covid-19 fra AstraZeneca, tyder på, at den er effektiv mod P1.

Den kendes også som den brasilianske variant.

Det oplyser en kilde med kendskab til undersøgelsen til nyhedsbureauet Reuters.

Ud af data fra det engelske universitet kan man se, at vaccinen formentlig ikke behøver at blive modificeret for at beskytte mod P1.

Onsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke, at det første tilfælde af den brasilianske variant var fundet i Danmark. Den smittede var en person i hovedstadsområdet.

Der har været frygt for, at den brasilianske variant ikke vil reagere på vaccinen fra AstraZeneca og de øvrige vacciner, der er udviklet mod covid-19.

ritzau