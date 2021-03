Professor opfordrer til genåbning af alle uddannelser

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Da de første elever vendte tilbage til klasselokalet, var frygten blandt eksperter, at smitten ville stige, og at antallet af indlagte kunne ende på 870 i midten af april.

Sådan ser det ikke ud til at gå. Inden for de seneste uger har det daglige antal nysmittede holdt sig omkring 500, og indlæggelserne er også stabile.

Den glædelige udvikling bør få alle elever tilbage i skole på mandag 15. marts, hvor den næste genåbning er varslet, siger professor i virologi Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet.

»De lave smittetal giver basis for en betydelig åbning af skolerne. Med så få smittede kan vi ikke længere forsvare den mistrivsel, som vi ved, mange børn og unge lider under«.

Åbningen bør ifølge ham gælde både elever i folkeskolen og dem på ungdoms- og videregående uddannelser, ligesom elever på efterskole og højskoler skal tilbage.

For at smitten ikke udvikler sig, skal alle tilbydes test to gange om ugen.

Desuden kan der være kommuner eller skoler med høj smitte, hvor fysisk undervisning af alle elever ikke kan komme på tale hver dag.

I stedet kunne det være hver anden dag.

»En genåbning behøver ikke være sort-hvid. Vi skal i stedet tænke i mere raffinerede værktøjer, hvor vi tager lokale hensyn«, siger Søren Riis Paludan.

»Kolding er et godt eksempel, hvor det er lykkedes at slå smitten ned ved at lukke skolerne. Også selv om den var den mere smitsomme variant B117«.

Også sundhedsøkonom Jes Søgaard, der sidder i regeringens referencegruppe, er optimistisk.

»Vi har ikke set den eksponentielle bølge, som mange havde frygtet, da de små kom tilbage i skolen 8. februar. Derfor bør vi justere modellerne, for det nytter ikke, at vi har nogle, der systematisk skyder over målet«, siger han.

Men han understreger, at smitten kan stige i løbet af de næste to uger, da effekten af den seneste genåbning 1. marts, som blandt andet gjaldt mindre butikker, først slår igennem efter 12-17 dage.

»Så det er lidt tidligt at lægge sig fast«, siger Jes Søgaard.

I øjeblikket foregår der bilaterale drøftelser mellem Folketingets partier og statsminister Mette Frederiksen (S) om en langsigtet genåbningsplan.

Foreløbig har statsministeren holdt drøftelser med Venstre, Dansk Folkeparti SF, Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten.

Tirsdag mødes hun med De Radikale.

Indtil videre tegner der sig et flertal for at åbne for de ældste elever i folkeskolen, efterskolerne og højskolerne.

ritzau