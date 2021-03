Nyt udbud: Nu kan private firmaer igen byde ind på lyntest

Opgaven med at lynteste op til 200.000 borgere om dagen for coronavirus i landets fem regioner er tirsdag sendt i udbud.

Det oplyser Region Midtjylland, der står for opgaven på vegne af regionerne, i en pressemeddelelse.

Udbuddet kommer, efter at regionerne i begyndelsen af februar opsagde kontrakten med SOS International om lyntest.

Det skete, blot en uge efter at aftalen med selskabet var trådt i kraft 1. februar.

Årsagen var, at der var en række sikkerheds- og hygiejneproblemer med underleverandøren Medicals Nordic.

Eksempelvis kunne flere medier fortælle om tilfælde, hvor engangshandsker ikke blev skiftet ud efter podningerne, og hvor der kun sjældent blev sprittet af mellem patienterne.

Det er også beskrevet, hvordan borgeres sundhedsdata blev behandlet over den gratis beskedtjeneste WhatsApp.

»I det nye udbud indgår naturligvis alle de erfaringer, vi har gjort os. Blandt andet går vi denne gang endnu længere for at sikre os, at de virksomheder, der kommer i betragtning til at løse opgaven, også faktisk er i stand til at løse den«, siger Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland, i pressemeddelelsen.

Denne gang bliver der stillet flere krav

Ifølge regionen indeholder udbuddet derfor denne gang flere krav til de virksomheder, som ønsker at byde ind.

For eksempel skal virksomhederne kunne ’dokumentere erfaring med at levere sundhedsydelser i stort omfang’.

Og så skal de kunne organisere testcentrene på en måde, så man er sikker på, at de overholder anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning. Det gælder eksempelvis i forhold til brug af værnemidler og rengøring.

»Begrænsningen er en lektie, vi har lært af første udbud, og et tydeligt signal fra vores side om, at vi ikke vil stå i samme situation to gange«, siger Anders Kjærulff, med henvisning til at opgaven efter første udbud blev ’for stor for leverandøren’.

De virksomheder, der ønsker at give et tilbud, kan byde på alle geografiske områder. Men de kan reelt kun vinde opgaven i tre områder.

Indtil de nye aftaler træder i kraft, vil det stadig være Falck, som lyntester borgere i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland.

Imens vil SOS International og Copenhagen Medical fortsætte arbejdet i Region Hovedstaden, og Carelink vil fortsat være til stede i Region Syddanmark.

En ny aftale om lyntest skal gælde fra 1. maj 2021.

ritzau