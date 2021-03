Flere nyrepatienter viser lavt niveau af antistoffer efter vaccination

Det seneste år har mange nyrepatienter været isoleret fra omverdenen af frygt for at blive alvorligt syge af coronavirus. Med vaccinernes ankomst til Danmark kunne de kronisk syge patienter derfor ånde lettet op og se en ende på deres isolation, men nu er en ny bekymring opstået.

Flere nyretransplanterede patienter har således fundet ud af, at de tilsyneladende ikke danner de nødvendige antistoffer efter at have fået de to vaccinestik, som er obligatoriske ved de fleste vacciner, fortæller landsformand i Nyreforeningen, Jan Rishave.

»Der er konstateret flere patienter, som ikke har de antistoffer, man bør have i kroppen efter vaccination. Det gør, at folk bliver bange og vender tilbage til isolationen«, siger han.

Antistoffer mod coronavirus dannes i kroppen, hvis man bliver smittet med virussen, eller hvis man får en coronavaccine. Herefter beskytter antistofferne mod, at man bliver syg med covid-19 i fremtiden.

Flere nyretransplanterede danskere har fået testet niveauet af antistoffer i blodet. Det er sket, en måned efter at de har fået anden og sidste dosis af en vaccine mod coronavirus.

Medicin kan være årsagen

Nyreforeningen formoder, at det lave niveau af antistoffer hænger sammen med, at nyrepatienterne tager immundæmpende medicin.

»Men vi har ingen dokumentation endnu«, understreger Jan Rishave.

Patienter, der har fået transplanteret en nyre eller et andet organ, tager immundæmpende medicin, for at kroppens immunsystem ikke skal bekæmpe det fremmede organ, så kroppen frastøder det. Nyreforeningen er blevet opmærksom på problemet med lave niveauer af antistoffer i blodet, efter at flere medlemmer har kontaktet foreningen. Medlemmerne er blevet testet i forbindelse med forskningsforsøg på blandt andet Rigshospitalet. Nyreforeningen vil nu have undersøgt, om patienterne reelt ikke er beskyttet mod covid-19 efter to vaccinestik, og om de skal have flere stik, før vaccinerne er effektive.

»Sundhedsmyndighederne er nødt til at undersøge sagen til bunds og finde ud af, hvad der er galt. Man er også nødt til at lægge en plan for at finde ud af, hvad vi gør for de her patienter, som risikerer at blive syge af coronavirus«, siger Jan Rishave.

Netop fordi nyrepatienterne er i immundæmpende behandling, er de særligt sårbare over for coronavirus. Af samme grund har mange af Nyreforeningens medlemmer været i isolation det seneste år, fortæller formanden. I alt er der knap 4.000 nyretransplanterede personer i Danmark.

ritzau