Coronarisiko sænkes i hele landet undtaget hovedstaden

Corona-risikoniveauet sænkes fra niveau 5 - det højeste niveau - til 4 i alle regioner undtaget Region Hovedstaden. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Risikoniveauet har været på det højeste niveau i hele landet siden 5. januar, hvor frygt for den britiske mutation fik myndighederne til at gå i alarmberedskab.

»Vi har en smitteudvikling, der er stabil, vi ser fortsat samfundssmitte, men vi får slået hurtigt ned på de lokale udbrud, når de viser sig«, skriver Magnus Heunicke om sænkningen af niveauet.

De forskellige varslingsniveauer blev indført for at give en smule gennemsigtighed om, hvilke restriktioner, der kunne være på vej i de forskellige regioner for at inddæmme smitten med covid-19.

Niveauet 5 dækker over ’Udbredt samfundssmitte og risiko for at kapaciteten på sygehusene overstiges.’ Niveau 4 betegnes som ’udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene’.

Det har været kritiseret, at alle regioner blev fastholdt på niveau 5 de seneste måneder, selv om smitten i nogle regioner var meget lav.

Men det højeste niveau - og dermed tilhørende meget strikse restriktioner - blev fastholdt grundet frygt for, at den britiske mutation, B117, ville få smitten til at stige.

Covid-19-risikogruppen, der overvåger smitten om at sænke niveauet, skriver, at antallet af smittede med covid-19 er faldet den sidste uge, antallet af nyindlagte og indlagte stagnerer samt at der er ’fortsat lav smitte blandt beboere på plejehjem og et kraftigt fald blandt smittede personer med arbejde i social- og sundhedssektoren’.

Fortsat høj smitte i hovedstaden

Om Region Hovedstaden noterer gruppen sig, at smitten fortsat er høj. Men at smitten i ’enkelte vestegnskommuner’ ser ud til at have stabiliseret sig på et højt niveau.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, mener, at sænkningen af risikoniveauet bør føre til hurtige lempelser af restriktionerne.

»Vi synes, at man skal se at få børnene i skole og så åbnet for de liberale erhverv som eksempelvis frisører«.

»Der må være plads og rum til mere åbning end den miniåbning, regeringen kom med forleden. Det er denne sænkning af risikoniveauet et argument for«, siger han.

Regeringen har lagt op til, at forhandlinger om en mere langsigtet plan for genåbning af landet skal være afsluttet sidst i marts.

ritzau