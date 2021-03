»Jeg har været her i 15 år og har aldrig set noget lignende«

Mere end et år i epidemiens jerngreb med blandt andet lukkede skoler, minimalt samvær med venner og stop for fritidsaktiviteter har været slemt for de børn og unge under 18 år, som i forvejen kæmper med mentale problemer og psykiske lidelser.

I alle aldersgrupper fra helt små børn til næsten voksne teenagere oplever speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Nina Staal en forværring i tilstanden hos mange og en usædvanlig stor stigning i antallet, der bliver henvist til psykiatrisk udredning og eventuel behandling.

Hun er klinikchef i den ambulante enhed i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden og har viden om udviklingen i den del af Danmark, der gennem epidemien har haft det højeste smittetryk og har været underlagt restriktioner i længst tid.