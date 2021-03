Søren Brostrøm: Vi fastholder AstraZeneca-pausen

Mens Tyskland, Frankrig og Italien fredag har genoptaget brugen af vaccinen fra AstraZeneca, så står Danmark fast på at holde den på pause foreløbig indtil torsdag i næste uge.

Det slog Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fast på et pressemøde fredag.

»Vi har behov for sammen med danske lægemiddelmyndigheder og hjemlige eksperter at grave yderligere ned i de her ting«, sagde Søren Brostrøm.

Vaccinen fra AstraZeneca er blevet sat i forbindelse med en række usædvanlige blodpropper, som har kostet flere liv.

Danmark var det første land til at sætte vaccinen på pause. Det skete 11. marts, og Søren Brostrøm fortalte, at det havde været en meget svær beslutning, fordi der i forvejen er for få vacciner til rådighed, og vi står midt i en epidemi.

»Vi har brug for effekten af vaccinerne«, sagde han.

Men myndighederne skal udvise en særlig forsigtighed, når der er tale om forebyggende medicin til en rask befolkning, tilføjede han.

Den første melding om blodpropper som en mulig effekt af vaccinationen kom fra Østrig. Få dage efter – 10. marts – døde en 60-årig kvinde i Danmark af en lignende blodprop efter at være vaccineret med AstraZeneca-vaccinen.

Usædvanligt og meget alvorligt

Søren Brostrøm betegner sygdomsbilledet som usædvanligt og meget alvorligt.

»Derfor reagerede vi også som det første land med at pausere ikke bare ét parti, men hele vaccinen, sagde han og henviste til et forsigtighedsprincip.

Torsdag konkluderede Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at vaccinens »fordele med at beskytte folk mod covid-19 med den risiko, der er for at dø eller blive indlagt, opvejer de mulige risici«.

Men også, at der kan være en mulig sammenhæng mellem den meget alvorlige tilstand og vaccinationen.

140.000 har fået vaccinen

EMA’s vurdering har bestyrket Søren Brostrøm i beslutningen om at holde fast i de to ugers pause, sagde han.

I næste uge vil Sundhedsstyrelsen sammen med Lægemiddelstyrelsen og andre medicinske eksperter vurdere, om pausen skal forlænges til ophøre.

Omkring 140.000 danskere har fået det første af to stik med AstraZeneca-vaccinen, men nogle få hundrede også har fået stik nummer to.

På pressemødet blev Søren Brostrøm blandt andet spurgt, om han selv ville tage vaccinen fra AstraZeneca. Det svarede han prompte ja til.

»Hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler det«, sagde han.

