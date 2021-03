WHO's sikkerhedspanel: Fortsat sikkert at vaccinere med AstraZeneca

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

WHO’s sikkerhedspanel vurderer fredag, at det fortsat er sikkert at vaccinere med vaccinen fra AstraZeneca.

Ekspertpanelet lægger vægt på, at de tilgængelige data om flere blodproptilfælde, der er opstået efter vaccination med AstraZeneca, ikke overstiger, hvad der normalt vil være i befolkningen.

»AstraZeneca-vaccinen har fortsat en positiv risikoprofil med et enormt potentiale for at forhindre infektioner og reducere dødsfald verden over, skriver sikkerhedspanelet i en pressemeddelelse.

Således bakker WHO Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) op i deres vurdering af, at man bør fortsætte vaccination med AstraZeneca.

ritzau