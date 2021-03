637 nye smittetilfælde fundet i Danmark

Der er det seneste døgn registreret 637 nye smittede via PCR-test i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De nye smittetilfælde er fundet via 148.643 PCR-test. Det giver en positivprocent på 0,43 procent.

Positivprocenten ligger inden for det spænd på 0,3-0,5, som det har været på i februar og marts.

Ud over de nye smittetilfælde er der registreret 135 positive lyntest, viser mandagens opgørelse.

SSI begyndte for to uger siden at inkludere lyntest i sine opgørelser for smittetal.

Det har vakt kritik blandt eksperter, da lyntest er mere usikre og i sjældne tilfælde kan vise et positivt svar, selv om testpersonen ikke er smittet.

Da der i øjeblikket bliver foretaget mere end 100.000 lyntest om dagen, kan de falske positive betyde, at antallet af positive bliver kunstigt højt i opgørelserne for smittetal.

Derfor er SSI ved at ændre på sine opgørelser, så det fremover kun er positive svar fra de mere pålidelige PCR-test, der indgår i smittetallene.

Hvis man bliver testet positiv i lyntest, er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at man efterfølgende får taget en PCR-test for at være sikker på, om man er smittet eller ej.

Antallet af indlaget er steget med otte

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus steget med otte til 192 det seneste døgn.

Det hører med til historien, at der normalt bliver udskrevet færre patienter i weekenden end i hverdagene.

Derfor kan antallet af indlagte være lidt højere, end det ville have været på en hverdag.

Der er derudover registreret to nye dødsfald. Dermed har Danmark samlet haft 2402 dødsfald med coronasmittede det seneste år.

Vaccinationerne fortsætter med at blive mere udbredt i Danmark.

Det seneste døgn har 4804 personer fået det første stik med en vaccine mod coronavirus.

Samlet har 636.664 personer påbegyndt vaccinationen. Det svarer til 10,9 procent af befolkningen.

316.068 er færdigvaccineret. Det svarer til 5,4 procent af befolkningen.

ritzau